Волочкова раскрыла причину продажи элитной квартиры в Петербурге

Волочкова продала квартиру в Петербурге за 165 млн рублей не от нужды

Артистка балета Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру в центре Петербурга. Сделка обошлась покупателю в 165 миллионов рублей, сообщил kp.ru.

Элитная недвижимость находится на Итальянской улице. Площадь квартиры составляет 196 квадратных метров.

«Я не от нужды продавала эту квартиру. Она была пассивным активом. Потому что каждый месяц — безумное количество коммуналки. Следить за ней, чтобы там все проветривалось», — объяснила Волочкова.

Балерина заключила сделку о продаже в апреле перед свадьбой дочери Ариадны. Квартиру Волочковой около 20 лет назад подарил бизнесмен Сулейман Керимов.

Изначально она просила за жилье в дворцовом стиле 200 миллионов рублей. Цена оправдывалась расположением квартиры. Из ее окон открывается вид на площадь Искусств, а в нескольких метрах находятся Михайловский дворец и Русский музей.

Дочь артистки Ариадна сочеталась браком с Никитой Григоряном в Особняке Мясникова в Петербурге. Всю организацию торжества оплатила Волочкова.