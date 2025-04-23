«Никого не пустят». Друзья Волочковой ответили на слухи об отмене свадьбы ее дочери
Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна собралась замуж за бизнесмена Никиту Григоряна. Окружение артистки опровергло слухи об отмене свадьбы, сообщило kp.ru.
Свадебное торжество пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Однако в СМИ появилась информация, что этому якобы этому могут помешать конфликты Волочковой с женой отца Ариадны Еленой Николаевой. По словам друзей балерины, к свадьбе начали готовиться в феврале и она точно состоится.
«Гостей будет небольшое количество, исключительно родные и друзья. Невеста и жених не хотят никаких камер и журналистов, на саму свадьбу никого не пустят», — отметил собеседник издания.
Он добавил, что Волочкова с дочерью выйдут на крыльцо перед регистрацией, чтобы пообщаться с репортерами.
Ариадна и Никита планируют отпраздновать две свадьбы. Одна из них состоится в Москве для отца Ариадны, другая — в Санкт-Петербурге для ее матери. Такое решение было принято из-за конфликта между родителями невесты.
Ранее дочь балерины рассказала, что живет в квартире жениха .При этом девушка умолчала о финансовых проблемах, с которыми столкнулся будущий муж.