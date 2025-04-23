«Никого не пустят». Друзья Волочковой ответили на слухи об отмене свадьбы ее дочери

Свадебное торжество пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Однако в СМИ появилась информация, что этому якобы этому могут помешать конфликты Волочковой с женой отца Ариадны Еленой Николаевой. По словам друзей балерины, к свадьбе начали готовиться в феврале и она точно состоится.

«Гостей будет небольшое количество, исключительно родные и друзья. Невеста и жених не хотят никаких камер и журналистов, на саму свадьбу никого не пустят», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что Волочкова с дочерью выйдут на крыльцо перед регистрацией, чтобы пообщаться с репортерами.

Ариадна и Никита планируют отпраздновать две свадьбы. Одна из них состоится в Москве для отца Ариадны, другая — в Санкт-Петербурге для ее матери. Такое решение было принято из-за конфликта между родителями невесты.

Ранее дочь балерины рассказала, что живет в квартире жениха .При этом девушка умолчала о финансовых проблемах, с которыми столкнулся будущий муж.