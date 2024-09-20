«Водочка или коньячок». Стали известны условия выступления Григория Лепса

Продюсер Дворцов: выступление Лепса стоит от 4,5 до 6 миллионов рублей

Выступление Григория Лепса стоит до шести миллионов рублей, рассказал изданию Passion.ru продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Он добавил, что в райдере певца значатся закуски и крепкий алкоголь.

По словам Дворцова, стоимость выступления Лепса осталась примерно на прежнем уровне.

«Его гонорары колеблются от 4,5 миллиона рублей до шести миллионов, в зависимости от мероприятия и заказчика <…> В райдере у него холодные и горячие закуски, присутствует алкоголь — водочка или коньячок», — рассказал собеседник Passion.ru.

В начале сентября Григорий Лепс выступил на свадьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По предварительным данным, торжество могло обойтись в 20 миллионов рублей.

Недавно исполнитель опубликовал фото со своей 18-летней возлюбленной. Пара отдыхала в Турции, Лепс показал снимок в своих соцсетях.