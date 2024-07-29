Григорий Лепс выложил фото с 18-летней невестой на отдыхе

Певец Григорий Лепс сфотографировался вместе со своей 18-летней невестой Авророй Кибой во время отдыха в Турции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram*.
Пара сфотографировалась за столом. На снимке Лепс в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается. Его спутница выбрала для фото черное платье.
«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» — написал под снимком певец.
Ранее Лепс отказался спеть одну из своих самых популярных песен «Рюмка водки» во время фестиваля «Славянский базар». Зрителя, который попросил его об этом, он предупредил о вреде алкоголизма.
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