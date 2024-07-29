Григорий Лепс выложил фото с 18-летней невестой на отдыхе

Певец Лепс опубликовал фото с 18-летней невестой Кибой на отдыхе в Турции

Фото: РИА «Новости»

Певец Григорий Лепс сфотографировался вместе со своей 18-летней невестой Авророй Кибой во время отдыха в Турции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram*.

Пара сфотографировалась за столом. На снимке Лепс в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается. Его спутница выбрала для фото черное платье.

«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» — написал под снимком певец.

gvleps/Instagram*
Фото: gvleps/Instagram*

Ранее Лепс отказался спеть одну из своих самых популярных песен «Рюмка водки» во время фестиваля «Славянский базар». Зрителя, который попросил его об этом, он предупредил о вреде алкоголизма.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

Дети в центре внимания. Андрей Воробьев рассказал о работе летних лагерей в Подмосковье

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте