Григорий Лепс выложил фото с 18-летней невестой на отдыхе

Певец Лепс опубликовал фото с 18-летней невестой Кибой на отдыхе в Турции

Певец Григорий Лепс сфотографировался вместе со своей 18-летней невестой Авророй Кибой во время отдыха в Турции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram*.

Пара сфотографировалась за столом. На снимке Лепс в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается. Его спутница выбрала для фото черное платье.

«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» — написал под снимком певец.