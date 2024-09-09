Свадебный танец Малофеева с Львовой-Беловой попал на видео

Невеста надела красное платье, жених — черные брюки и белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами. Они станцевали танго на сцене в облаке дыма перед сотней гостей.

Свадьба Малофеева и Львовой-Беловой прошла 8 сентября в поселке Довиль. По данным Baza, влюбленные выбрали одну из самых дорогостоящих площадок в Подмосковье — виллу «Ротонда», а праздник мог обойтись в 20 миллионов рублей. Перед гостями, среди которых оказались подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова и телеведущий Гия Саралидзе, выступили Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и другие звезды. Рэпер Аким Апачев раскритиковал чету за выбор звезд и большой бюджет. RT сообщил, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать прошедший банкет.