Сегодня 16:57 Свадьба на 20 миллионов. Как отметили свой брак Малофеев и Львова-Белова Продюсер Дворцов оценил гонорары звезд на свадьбе Малофеева 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Григорий Лепс

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Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова сыграли свадьбу на одной из самых дорогих площадок в Подмосковье. Праздновали широко — около сотни гостей развлекали Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия и Леонид Агутин. В какую сумму могла обойтись молодоженам такая вечеринка, разбирался 360.ru.

Где прошла свадьба Константина Малофеева и Марии Львовой-Беловой Свадьба Малофеева и Львовой-Беловой прошла в минувшее воскресенье, 8 сентября. В народном календаре на эту дату выпадает Натальин день или День памяти мучеников Адриана и Натальи, почитаемых как покровители счастливого брака.

По информации Telegram-канала Baza, празднование организовали на одной из самых дорогостоящих площадок для проведения свадеб в Московской области — вилле «Ротонда» с «бескрайними возможностями для декорирования, высоким уровнем сервиса, живописными пейзажами и авторской кухней» — по крайней мере именно так ее описывают на официальном сайте.

Фото: РИА «Новости»

Аренда в воскресный день здесь стоит 1 200 000 рублей. В эту сумму входят напитки от ресторана, но при желании привезти свой алкоголь потребуется оплатить пробковый сбор — от тысячи рублей с человека. Достоверной информации о том, чем именно угощали на свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой, пока нет, но можно отталкиваться от того, что средний чек в здешнем ресторане составляет ни много ни мало 10 тысяч рублей.

Фото: Unsplash

Таким образом, при условии, что гостей на свадьбе была сотня, а на столах было спиртное не только от ресторана, получаем следующие расчеты: 1 200 000 (аренда) + 1 000 000 (еда для гостей) + 100 000 (пробковый сбор). Итого: два миллиона триста тысяч рублей. Что касается зоны выездной церемонии — она включена в стоимость аренды, но отдельно нужно оплачивать понтон на воду, добавил собеседник 360.ru.

Фото: Unsplash

Это удовольствие обойдется в 120 000 рублей. Также отдельно нужно платить за комнату невесты — она стоит 150 000 рублей. Если предположить, что 8 сентября молодожены решили использовать и пресловутый понтон и комнату невесты, добавляем к расчетам выше еще 270 000 рублей и получаем 2 570 000 рублей.

На свадьбе Малофеева пели Лепс, Билан, Агутин и Валерия

Фото: Unsplash

Источник Baza утверждает, что на свадьбу Малофеева и Львовой-Беловой пригласили выступать сразу четырех звезд — Григория Лепса, Диму Билана, Валерию и Леонила Агутина. Собеседник Telegram-канала отметил, что вся свадьба влетела Малофееву в несколько десятков миллионов рублей и почти половина из них ушла на гонорары артистам. Но никакой конкретики он при этом не привел.

Сколько заплатили звездам Примерные расценки на выступления этих артистов в беседе с 360.ru назвал продюсер Сергей Дворцов.

Фото: РИА «Новости»

По словам специалиста, ценник Лепса на частный корпоратив или свадьбу в Москве варьируется от четырех до шести миллионов рублей. По концертам сумма составляет 3 800 000 — 4 000 000 рублей.

Интересно В апреле прошлого года Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявлял, что готов выступить на частном мероприятии за 10 миллионов рублей. «Десять миллионов рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», — прорекламировал себя певец. В апреле прошлого года Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявлял, что готов выступить на частном мероприятии за 10 миллионов рублей. «Десять миллионов рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», — прорекламировал себя певец.

«У Билана речь идет о сумме порядка 3,2-3,8 миллиона рублей, может доходить до четырех. Но тоже гонорар зависит от формата мероприятия, но диапазон примерно такой», — пояснил продюсер.

Дороже, по словам Дворцова, стоит пригласить на корпоратив или свадьбу Агутина. В Москве это будет стоить в районе пяти миллионов рублей. У Валерии, наоборот, сумма меньше, продолжил эксперт, она не превышает трех миллионов. Примерные расценки могут составлять два, 2,2 и дальше выше к 2,5-2,7 миллиона рублей, уточнил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Говоря о возможности скидок, эксперт подчеркнул, что иногда такое действительно практикуют. Все, по его словам зависит от заказчика. «Если это друзья или близкие — скидка составляет не более и не менее 50 процентов, потому что это затраты, энергия, нужно обеспечивать свой коллектив — а он может быть от трех до 20 человек, это и администраторы, и танцоры и так далее, так далее. Всем им нужна зарплата. Отсюда и такие гонорары», — пояснил он.

Если это Москва и у тебя ценник три миллиона, можно скинуть даже до двух, если это закрытое и очень значимое мероприятие. И как правило, больше трех именитых звезд на свадьбу не зовут. Но тут немножко другая ситуация — в первую очередь, видимо, был дружеский интерес, а потом уже коммерческий. Сергей Дворцов продюсер

Таким образом, если предположить, что никто из приглашенных звезд не делал никаких скидок, то за выступление Лепса на свадьбе, предположительно, могли отдать шесть миллионов рублей (мы будем отталкиваться от максимальной суммы, озвученной Дворцовым), Диме Билану, вероятно, могли заплатить четыре миллиона рублей. Гонорар Валерии, возможно, составил три миллиона рублей, а Леонида Агутина — предположительно, пять. Итого — 18 миллионов рублей. Подчеркнем, что это только предположительная сумма.

Фото: РИА «Новости»

Если прибавить к ней полученные выше 2 570 000 рублей, выходит, что свадьба Малофеева и Львовой-Беловой могла стоить 20 570 000 рублей. К слову, ни он, ни она пока никак не комментировали публично свое новое семейное положение, а также данные СМИ о том, сколько ушло на организацию торжества.