Внучка Никиты Михалкова родила сына

Внучка режиссера Никиты Михалкова, Наталья Степаненко, впервые стала матерью. Новостью о рождении сына она поделилась в социальных сетях.

«4 ноября 2023 года. 14:17» — подписала девушка фото из роддома.

Летом Наталья Степаненко вышла замуж. Имя своего мужа она раскрывать не стала. Медовый месяц супруги провели в Бодруме. Внучка Михалкова избегает внимания публики и практически не дает интервью журналистам.

Кинорежиссер недавно отметил 79-летие в кругу семьи и близких друзей. На празднике присутствовали дети Надежды Михалковой от режиссера Резо Гигинеишвили Нина и Иван. Поклонники Михалкова обратили внимание на его 13-летнюю внучку, которая внешне стала больше походить на свою мать.

Также Михалкова удостоили почетного звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Режиссер считает Чечню «Родиной своего кинематографа».