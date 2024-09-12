Никите Михалкову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кинорежиссера Никиту Михалкова удостоили почетного звания «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер рассказал, что Михалков прибыл в Грозный по рабочим делам. В регионе сейчас проходит V Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация». Кроме того, в Грозном прошла премьера спектакля Михалкова «12».

Кадыров встретился с режиссером. По его словам, Михалков назвал Чечню «Родиной его кинематографа», так как 50 лет назад там он снял свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих».

По словам чеченского лидера, он поблагодарил режиссера за его патриотическую позицию и поддержку, которую он оказывает лично и своим творчеством президенту России Владимиру Путину. В конце встречи Кадыров присвоил Михалкову почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР».

«Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы „Бесогон ТВ“», — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что в Турции посетил съемочную площадку сериала «Основание: Осман», продюсер которого Мехмет Боздаг потом подарил ему скакуна, саблю и доспехи.