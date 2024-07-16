Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж

Внучка Никиты Михалкова, Наталья Степаненко, недавно вышла замуж. Девушка опубликовала кадры со свадебного торжества, на котором был ее известный дедушка.

На свадьбе 21-летняя Наталья была в белом приталенном платье и фате. Жених в традиционном черном классическом костюме.  Его имя внучка Михалкова называть не стала.

Бракосочетание состоялось чуть более месяца назад. Однако Степаненко решила делиться снимками с праздника только на днях.

Подписчики девушки активно поздравляют ее с таким важным событием, желая счастья и долгих лет совместной жизни. Сейчас новоиспеченные супруги проводят медовый месяц в Бодруме.

Ранее Никита Михалков во время встречи со студентами и школьниками в Челябинске поделился своим мнением по поводу отмены российской культуры на Западе. По его мнению, это «бездарно и недальновидно».

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