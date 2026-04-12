Внешний вид 82-летней Регины Дубовицкой напугал поклонников

Телеведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая сильно похудела. К 82-летней коллеге накануне Пасхи приехала Елена Воробей, показав ее фото в Instagram*.

«Приехали в гости к „крестной маме олдскульного“ юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли все в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, Кагор и торт „Прага“», — подписала она совместный снимок.

Подписчики Воробей обратили внимание на нездоровую худобу Дубовицкой. Телеведущая предпочла естественную седину и отсутствие косметики. Она села за праздничный стол в темной рубашке с отложным воротником.

Перед Новым годом к Дубовицкой заехал юморист Сергей Дроботенко, а несколькими месяцами ранее она встретилась с другими коллегами по «Аншлагу». Уже тогда телеведущая выглядела изможденной, но отрицала проблемы со здоровьем.

