«Угораздило же». Дроботенко навестил Регину Дубовицкую накануне Нового года

Дроботенко навестил Регину Дубовицкую и поздравил всех с Новым годом

Юмористы Сергей Дроботенко и Елена Воробей в преддверии Нового года навестили бессменную ведущую программы «Аншлаг» Регину Дубовицкую. О своем визите Дроботенко рассказал в соцсетях.

«Угораздило же Регину Игоревну родиться 31-го декабря… Самый сумасшедший день. Поэтому навестили ее чуть раньше», — написал он.

Юморист поздравил подписчиков с наступающим Новым годом и пожелал всем столь же душевной и теплой компании.

«Википедия» утверждает, что Дубовицкая родилась 30 декабря. Ей исполняется 82 года.

В апреле, после того как Дроботенко опубликовал другую фотографию Дубовицкой, многие решили, что она тяжело больна. Однако сама артистка опровергла это, объяснив свой вид на снимке неудачными ракурсом и светом.