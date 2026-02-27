«Вдруг свалилась». Алферова заболела после ухода Бероева к молодой балерине

Не рассчитав силы после громкого развода с Егором Бероевым, актриса Ксения Алферова сильно заболела. Она рассказала о своем физическом и эмоциональном состоянии в Instagram*.

«Я тут ходила-бродила полторы недели с чем-то вялотекуще-сопливым внутри, и вчера, после важного и сложного дня, вдруг свалилась! Помимо всего прочего у меня совсем голос пропал. Лежу, молчу», — заявила она.

Алферова связала свое заболевание с эмоциональным выгоранием от чрезмерной ответственности. Она привыкла брать на себя слишком многое и выполнять обещания, несмотря ни на что. В результате актрисе второй день пришлось провести в постели.

Ухаживать за больной взялась ее 18-летняя дочь Евдокия. Девушка отпаивает мать морсом.

«Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться (к моей семье повышенное внимание в последнее время). Думаю», — рассказала Алферова.

В начале 2026 года она подтвердила развод. Брак Алферовой и Бероева считался одним из самых крепких в актерской среде, хотя отец актрисы, Александр Абдулов, еще на свадьбе предупредил, что эти отношения обречены. Ее избранник женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, снявшейся в его фильме «Кукла» и сериале «Марик».

