Русские Джоли и Питт расстались. Алферова намекнула на измену Бероева

Чета появилась на премьере фильма «Золотой дубль». Алферова и Бероев, которых прозвали русскими Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, на сцене держались на расстоянии и в зале заняли места в разных рядах. На вопрос о том, можно ли считать актрису свободной женщиной, она ответила утвердительно.

«Я человек верный. А вот за чужие чувства говорить ничего не могу. <…> У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно. И наверняка», — сказала Алферова.

Актеры познакомились в начале нулевых, в 2007 году у них родилась дочь Евдокия. В 2018 году Алферова и Бероев взяли под опеку юношу с синдромом Дауна.