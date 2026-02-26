Старше тещи на пять лет: ради кого Егор Бероев расстался с Ксенией Алферовой?
В начале 2026 года стало известно о разводе актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой. Оказалось, звездная семья официально расторгла брак некоторое время назад. Почти сразу в СМИ появилась новость о новой жене 48-летнего артиста: избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Как они познакомились, была ли измена Бероева и что известно о свадьбе — в материале 360.ru.
Кто такая Анна Панкратова
Анна Панкратова — начинающая балерина родом из Коломны. Она выросла в простой семье и окончила хореографическую школу, затем поступила в колледж Геннадия Ледяха.
Кинокарьера девушки началась со знакомства с Бероевым: сначала Панкратова снялась в его режиссерском дебюте — фильме «Кукла», потом в военном сериале «Марик», который должен выйти в 2026 году. Съемки проходили в ДНР.
Пробы в «Куклу» Панкратова прошла во время выпускного класса колледжа, три года назад. Ей досталась главная роль — скромной девушки Нади, которая в юности из ревности убила жениха, после чего родила от него дочь в тюрьме.
«Иногда просто не хочется участвовать в глупости. Поэтому сейчас мне приятнее быть режиссером: я отвечаю за процесс, понимаю, зачем он нужен, и вижу в нем смысл. На данном этапе режиссура для меня и интереснее, и, как ни странно, важнее для страны», — объяснил Бероев.
«Куклу» снимали в Ростове-на-Дону и Крыму. Премьера фильма ожидается в марте этого года.
Была ли измена?
Бероев познакомился с Анной Панкратовой в 2022 году, когда девушке едва исполнилось 18 лет. Тогда он искал хрупкую и пластичную героиню, специально ездил по хореографическим училищам.
Внешне Панкратова напоминает Алферову в молодости — такая же белокурая и хрупкая. Увидев ее, Бероев понял, что нашел не только героиню на главную роль, пусть и без опыта, но и свою любовь.
Отношения развивались на съемочной площадке. Впервые будущие супруги появились вместе на публике на закрытии кинофестиваля «Зимний», где показали премьеру фильма «Кукла».
Бероев заверил, что с Ксений Алферовой они расстались еще в 2022 году, а оформили развод официально только спустя время. Алферова же, с которой актер прожил более 20 лет в браке, намекнула на измену.
В соцсетях она рассказала, что была верна себе и мужу, но на чужой счет сомневается.
«Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — отметила актриса.
Алферова подчеркнула, что последние три года жизни были непростыми, но сейчас она свободна.
Несмотря на стойкость, которую артистка продемонстрировала на людях, организм все же не выдержал. Сразу после новостей о свадьбе бывшего мужа, Алферова слегка: голос пропал, из-за чего она вынуждена не вылезать из постели. Сейчас за актрисой ухаживает 18-летняя дочь Евдокия.
Что известно о свадьбе Панкратовой и Бероева
На днях стало известно, что начинающая актриса и ее наставник поженились. Свадьба прошла тайно две недели назад в Подмосковье, в окружении самых близких.
Разница между супругами — 27 лет, что шокировало общественность. Также известно, что Бероев старше своей нынешней тещи на пять лет.
Актер балует жену заграничными путешествиями, поездками на кабриолете, полетами на вертолете, дорогими подарками.
Друзья Панкратовой утверждают, что девушка отдалилась. Кроме того, о романе со знаменитостью она никому не рассказала, из-за чего новость о свадьбе стала неожиданностью для многих.