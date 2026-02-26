Старше тещи на пять лет: ради кого Егор Бероев расстался с Ксенией Алферовой?

В начале 2026 года стало известно о разводе актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой. Оказалось, звездная семья официально расторгла брак некоторое время назад. Почти сразу в СМИ появилась новость о новой жене 48-летнего артиста: избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Как они познакомились, была ли измена Бероева и что известно о свадьбе — в материале 360.ru.

Кто такая Анна Панкратова

Анна Панкратова — начинающая балерина родом из Коломны. Она выросла в простой семье и окончила хореографическую школу, затем поступила в колледж Геннадия Ледяха.

Кинокарьера девушки началась со знакомства с Бероевым: сначала Панкратова снялась в его режиссерском дебюте — фильме «Кукла», потом в военном сериале «Марик», который должен выйти в 2026 году. Съемки проходили в ДНР.

Пробы в «Куклу» Панкратова прошла во время выпускного класса колледжа, три года назад. Ей досталась главная роль — скромной девушки Нади, которая в юности из ревности убила жениха, после чего родила от него дочь в тюрьме.

«Иногда просто не хочется участвовать в глупости. Поэтому сейчас мне приятнее быть режиссером: я отвечаю за процесс, понимаю, зачем он нужен, и вижу в нем смысл. На данном этапе режиссура для меня и интереснее, и, как ни странно, важнее для страны», — объяснил Бероев.

«Куклу» снимали в Ростове-на-Дону и Крыму. Премьера фильма ожидается в марте этого года.