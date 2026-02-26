«Долго не протянут». Абдулов предсказывал, что ждет брак Алферовой и Бероева

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что отец актрисы Ксении Алферовой, Александр Абдулов, предсказал скорый конец ее брака с Егором Бероевым сразу после их свадьбы. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU .

«После их свадьбы он мне сказал: „Вот увидишь, они долго вместе не протянут. Егор слишком зациклен на себе, и Ксюше, к сожалению, скоро придется знакомиться с ним заново. Его только собственное „я“ волнует», — вспомнил Морозов.

Бероев и Алферова считались одной из самых красивых кинопар. Оба из известных актерских династий. Их союз распался спустя 25 лет брака.

Бероев в личном блоге ранее сообщал, что расстался с Алферовой еще в 2022 году и теперь он живет своей жизнью. Только друг актера отметил, что развод состоялся в прошлом году, а спустя две недели Бероев уже женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Девушка сыграла главную роль в его фильме «Кукла».

Ксения Алферова ранее в одном из интервью намекнула, что Бероев ей изменил. При том, что она была ему верна.