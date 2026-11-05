В Верховный суд поступила жалоба на приговор Елены Блиновской

В Верховный суд России подали жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за неуплату налогов через дробление бизнеса. Из материалов суда следует, что обращение направила финансовый управляющий Мария Ознобихина, документы оказались в распоряжении ТАСС .

«Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 3 марта 2025 года», — заявили в материалах.

Ознобихина выразила несогласие с постановлением суда об изъятии имущества семьи блогера и обращении его в доход государства.

Ранее стало известно, что защита Блиновской решила подать жалобу Верховный суд на отказ в отсрочке отбывания наказания. Апелляцию отправили 26 октября, дату ее рассмотрения не назначили.

В 2026 году блогера осудили на пять лет колонии, после чего срок сократили до 4,5 года. Блиновскую отправили в исправительную колонию во Владимирской области.