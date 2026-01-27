В смерти гитаристов группы «Любэ» обнаружили пугающую закономерность

Умер бывший гитарист «Любэ» Юрий Рыманов. Дата его смерти частично совпала с уходом других музыкантов группы, рассказал aif.ru друг покойного Иван.

«Там странная закономерность. <…> Одни шестерки», — сказал он.

Смертельная автокатастрофа с участием бас-гитариста Александра Николаева произошла 7 августа 1996 года, гитариста Николая Усанова убили 19 апреля 2016 года. Друг Рыманова обратил внимание, что дата его смерти тоже окончилась цифрой «шесть» — 24 января 2026 года.

Кроме «Любэ» гитарист в разные годы играл в ВИА «Шестеро молодых» и «Лейся, песня». Рыманову 8 марта исполнилось бы 70 лет.

Ранее фрагменты песен «Любэ» предложили включать вместо звонков в школах Пермского края и Подмосковья. Продюсер Павел Рудченко также посоветовал изучать их на уроках музыки.