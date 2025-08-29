Школьную программу предложили дополнить песнями Татьяны Куртуковой и «Любэ»
Продюсер Рудченко: в школьную программу нужно включить больше песен о родине
Минпросвещения подготовило список патриотических песен для изучения на уроках музыки в российских школах. В беседе с 360.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко предложил добавить в этот перечень больше композиций о родине.
Он отметил, что список составили преимущественно из песен советской эстрады, которые давно используют на различных патриотических мероприятиях. Сейчас в него добавили несколько новых композиций, среди которых песни Шамана, Дениса Майданова и Олега Газманова.
«Если бы я участвовал в экспертном совете, то предложил бы в меньшей степени делать акцент на военную тематику, потому что большинство песен все-таки про войну. Военный вектор присутствует в большей степени, а надо уйти в песни, которые больше про родину», — сказал Рудченко.
По словам продюсера, в списке нет известной песни Татьяны Куртуковой «Матушка-земля», которую тоже нужно учить в школах.
Музыкальный критик добавил, что детей нужно знакомить с большим количеством композиций про Россию, наподобие песни «Конь» группы «Любэ». Тогда на уроках музыки будет звучать больше созидательной музыки.
Список Минпросвещения состоит из 37 песен для патриотического и духовно-нравственного воспитания учеников. Школы будут самостоятельно принимать решение об использовании указанных произведений.