Школьную программу предложили дополнить песнями Татьяны Куртуковой и «Любэ»

Продюсер Рудченко: в школьную программу нужно включить больше песен о родине

Минпросвещения подготовило список патриотических песен для изучения на уроках музыки в российских школах. В беседе с 360.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко предложил добавить в этот перечень больше композиций о родине.

Он отметил, что список составили преимущественно из песен советской эстрады, которые давно используют на различных патриотических мероприятиях. Сейчас в него добавили несколько новых композиций, среди которых песни Шамана, Дениса Майданова и Олега Газманова.

«Если бы я участвовал в экспертном совете, то предложил бы в меньшей степени делать акцент на военную тематику, потому что большинство песен все-таки про войну. Военный вектор присутствует в большей степени, а надо уйти в песни, которые больше про родину», — сказал Рудченко.

По словам продюсера, в списке нет известной песни Татьяны Куртуковой «Матушка-земля», которую тоже нужно учить в школах.

Музыкальный критик добавил, что детей нужно знакомить с большим количеством композиций про Россию, наподобие песни «Конь» группы «Любэ». Тогда на уроках музыки будет звучать больше созидательной музыки.

Список Минпросвещения состоит из 37 песен для патриотического и духовно-нравственного воспитания учеников. Школы будут самостоятельно принимать решение об использовании указанных произведений.