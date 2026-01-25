Умер бывший гитарист группы «Любэ»

Умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов. О его смерти 24 января сообщили в ансамбле «Лейся, песня» , с которым музыкант сотрудничал.

В коллективе назвали Рыманова выдающимся гитаристом и отметили его сильный вокал и редкое исполнительское чутье. По словам коллег, он привнес в ансамбль особую атмосферу и высокий профессиональный уровень, который особенно ярко проявился во время совместной работы над проектами на телевидении, а также на концертах.

Музыканты подчеркнули, что Юрий Рыманов всегда оставался тем самым артистом, к чьему мастерству хотелось тянуться и на которого равнялись. Коллектив поблагодарил его за годы совместной работы и выразил соболезнования.

