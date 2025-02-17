В пермских школах вместо звонков предложили включать патриотические песни

В Пермском крае предложили школам в феврале вместо звонков включать фрагменты патриотических песен. Об этом сообщило региональное Министерство образования и науки в Telegram-канале .

Оно опубликовало ссылку с фрагментами композиций. Школам предлагается выбрать из шести песен:

«За тебя, Родина-мать» группы «Любэ»;

«У Черного моря»;

«Офицеры» Олега Газманова;

«От героев былых времен»;

«Ленинградские мальчишки»;

«Флаг моего государства» Дениса Майданова.

Ранее к этой акции с тем же набором композиций присоединились и школы Подмосковья.

Проект «Музыка вместо звонков», созданный Министерством просвещения и Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий, действует с ноября 2024 года. Вместо звонков в учебных заведениях звучат популярные и классические мелодии, список которых обновляется каждый месяц.