В пермских школах вместо звонков предложили включать патриотические песни

Фото: РИА «Новости»

В Пермском крае предложили школам в феврале вместо звонков включать фрагменты патриотических песен. Об этом сообщило региональное Министерство образования и науки в Telegram-канале.

Оно опубликовало ссылку с фрагментами композиций. Школам предлагается выбрать из шести песен:

Ранее к этой акции с тем же набором композиций присоединились и школы Подмосковья.

Проект «Музыка вместо звонков», созданный Министерством просвещения и Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий, действует с ноября 2024 года. Вместо звонков в учебных заведениях звучат популярные и классические мелодии, список которых обновляется каждый месяц.

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