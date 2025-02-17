В пермских школах вместо звонков предложили включать патриотические песни

Проект «Музыка вместо звонков», созданный Министерством просвещения и Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий, действует с ноября 2024 года. Вместо звонков в учебных заведениях звучат популярные и классические мелодии, список которых обновляется каждый месяц.
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