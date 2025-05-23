В команде Киркорова опровергли информацию о его экстренной госпитализации

Информация об экстренной госпитализации в Москве народного артиста России Филиппа Киркорова не соответствует действительности. Об этом в разговоре с 360.ru заявила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

«То, что пишут „экстренная госпитализация“, неверно. Сейчас он находится под наблюдением доктора, восстанавливает локоть», — сказала она.

Состояние артиста Успенская не уточнила, добавив, что сейчас Киркоров занимается здоровьем.

Новость о якобы госпитализации певца опубликовал Telegram-канал Mash. Журналисты со ссылкой на пластического хирурга Тимура Хайдарова заявили, что Филипп Киркоров находится в отделении экстренной хирургии частной клиники из-за осложнений после ожога, который получил во время концерта в Санкт-Петербурге.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что народный артист России должен заплатить своим поклонницам за несостоявшиеся концерты в период пандемии коронавируса. Однако представители Киркорова опровергли эту новость.