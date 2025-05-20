В команде Киркорова опровергли новость об отсуженных деньгах за отмену концерта

Известный исполнитель Филипп Киркоров не имеет никакого отношения к компании «Филипп Киркоров корпорейшн», у которой фанаты отсудили деньги за отмененный концерт. Об этом 360.ru сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

«Это не Филиппа компания. Это была компания Геннадия Рыбака, концертного директора, который умер», — сказала она.

Поклонницы Киркорова, по версии Telegram-канала Shot, якобы отсудили у «Филипп Киркоров корпорейшн» 60 тысяч рублей за то, что не смогли попасть на выступление во время пандемии коронавируса. Мероприятие не состоялось в 2020 году из-за локдауна. В сумму входят стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы.

Ранее Киркоров решил отсудить у автора надгробия могилы бывшего лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева почти 11 миллионов рублей из-за ремонта в московской квартире.