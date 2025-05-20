Фанатки Киркорова из Краснодара и Ростова отсудили у него деньги за неспетые песни

Народный артист России Филипп Киркоров должен заплатить своим поклонницам за несостоявшиеся концерты в период пандемии коронавируса. Решение об этом принял суд, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, иски в отношении ООО «Филипп Киркоров корпорейшн» направили две женщины — жительница Краснодара и поклонница творчества певца из Ростова. Причиной этому стали отмененные во время локдауна в 2020 году концерты.

Суд встал на сторону фанаток артиста. Одной из них удалось отсудить около 40 тысяч рублей, а второй — 20 тысяч рублей. В эти суммы включена стоимость билетов, моральная компенсация и судебные расходы. На данный момент приставам пока не удалось взыскать деньги со счетов компании артиста, потому что они заблокированы.

Ранее Киркоров в качестве истца участвовал в другом судебном процессе. Он подал иск в отношении автора надгробия лидера группы «Король и шут» Горшка (настоящее имя — Михаил Горшенев). Причиной этому стало недовольство качеством ремонтных работы от предпринимателя в московской квартире певца.