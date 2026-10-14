Российскому рэперу Navai может грозить до 15 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Силовики остановили автомобиль рэпера на контрольно-пропускном пункте в Жамбылской области. Автомобиль въезжал в Казахстан со стороны Кыргызстана. В салоне вместе с музыкантом находились его менеджер и водитель.

Сотрудники КПП досмотрели транспортное средство. Внутри оперативники обнаружили 10 граммов марихуаны. Пограничники отправили Бакирова в изолятор временного содержания.

На свой следующий концерт в Астане Navai не попадет. Его выступление планировалось сегодня, 14 октября, шоу перенесли на неопределенный срок.

Наваи Бакиров — российский музыкант и рэп-исполнитель. До 2025 года он выступал в составе популярного дуэта HammAli & Navai. Коллектив получил широкую известность благодаря хитам «Пустите меня на танцпол» и «Прятки».

В России исполнители считались одними из первых популяризаторов кальян-рэпа. Власти Казахстана уже возбудили в отношении Бакирова уголовное дело. За контрабанду наркотических средств законы республики предусматривают лишение свободы от трех до 15 лет.

Ранее подозреваемых в производстве мефедрона задержали в Химках.