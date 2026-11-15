Бывшая жена Сафонова через суд потребовала его участия в воспитании дочери

Экс-супруга вратаря сборной России и французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова подала иск в требованием обязать его участвовать в воспитании дочери. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Анастасия Сафонова обратилась в судебные органы Адыгеи и просит обязать спортсмена исполнить решение Никулинского суда Москвы, установившего в том числе порядок его общения с дочерью — лично или по телефону в случае нахождения за рубежом.

Иск рассмотрят в середине ноября.

Футболист, в свою очередь, обратился в Конституционный суд России с просьбой проверить нормы Семейного кодекса об установлении алиментов. Он намерен обжаловать требование выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. Решение по делу КС провозгласит 17 ноября.

Экс-супруга Сафонова направила в этот же судебный орган прошение обязать спортсмена раскрыть сведения о доходах в ПСЖ. Пара развелась в 2021 году.