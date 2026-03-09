Воля без тормозов. Как учитель превратился в «гламурного подонка» и почему его шутка про женщин взбесила полстраны

Павел Воля может рассуждать о высоком — о любви до гроба, о смысле жизни, который кроется в семье, он может посвящать стихи своей жене. Но когда выходит на сцену, его маска «гламурного подонка» оказывается сильнее любых сантиментов. Как пензенский учитель русского языка и литературы превратился в главного романтика российского ТВ, вляпался в скандал с шуткой, которую многие сочли пропагандой насилия и чуть не попался с малолетней эскортницей?

Шутка, которая стрельнула Не так давно Павел Воля вышел на сцену в Санкт-Петербурге и рассказал о разнице между мужским и женским восприятием близости.

Для мужчин секс — это стресс. Потому что у вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась — уже чучух-чучух, чучух-чучух. Павел Воля телеведущий

В социальных сетях вспыхнуло возмущение: многие решили, что Воля высмеивает ситуации, о которых шутить не принято. Волна негодования докатилась до Екатерины Мизулиной, и глава Лиги безопасного Интернета не стала молчать.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Павел Воля шутит о насилии в сомнительной форме, оправдываясь тем, что якобы слова вырезаны из контекста. Есть грани, которые все же переходить не стоит. Мне пишут те, кто стали жертвами насилия, они в полном отчаянии от увиденного. Если общество не осуждает насилие и не останавливает каждый факт его одобрения, то насилие будет продолжать расцветать», — написала Мизулина. Воля заявил, что шутку неправильно поняли, а СМИ просто перепечатывают новости, не вникая в суть. По версии автора, монолог был про любовь, про страсть, про порыв — и тот, у кого такое хоть раз случалось, обязательно поймет разницу. Пензенский медалист Родился будущий «гламурный подонок» 14 марта 1979 года в Пензе, в самой обычной семье заводских рабочих. В школе Павел учился на совесть — гуманитарные науки давались легко, за поведением следил, а потому окончил 11 классов с серебряной медалью. Получив аттестат, поступил в Пензенский педагогический институт на филолога, где вскоре стал капитаном команды КВН «Валеон Дассон».

Фото: Ekaterina Hmyrova/Russian Look / www.globallookpress.com

Вместе с ним на сцену выходили Тимур Родригез и Леонид Школьник — компания подобралась та еще. В 2001 году Воля получил диплом учителя русского языка и литературы, но по специальности не проработал ни дня. Еще в Пензе он подрабатывал диджеем на «Русском радио» под псевдонимом Павел Добровольский, а после выпуска собрал чемодан и рванул покорять Москву. Столица встретила провинциала негостеприимно: первые годы Воля мотался по съемным квартирам, экономил на метро и даже успел поработать прорабом на стройке. Но постепенно удача повернулась лицом: его взяли сценаристом к Игорю Угольникову, потом позвали на радио «Хит FM», а затем доверили озвучивать Масяню на Муз-ТВ и вести программу «Ночной флирт» на MTV. Рождение «гламурного подонка» Девятого апреля 2005 года в московском торговом центре «Атриум» состоялась презентация новой программы Comedy Club, и открывал то шоу своим выступлением Воля. Он вышел на сцену в своем амплуа — «гламурного подонка», номера которого строятся на жестком и циничном высмеивании звезд, сидящих в зале.

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look / www.globallookpress.com

Дальше карьера понеслась вскачь, и Воля оказался востребован везде, где только можно. Он вел «Смех без правил» и «Убойную лигу» на ТНТ, позже — «Comedy Баттл» и «Импровизацию», а в 2023-м запустил авторское «Шоу Воли». Параллельно он записывал альбомы: в 2007-м вышел «Respect и Уважуха», оттуда выстрелил хит «Все будет офигенно», который до сих пор звучит с каждой второй вечеринки. Кино тоже не осталось в стороне: Воля сыграл главные роли в комедиях «Платон» и «Невеста любой ценой», а также засветился в «Служебном романе. Наше время» и сиквелах «Любви в большом городе». Так филолог из Пензы окончательно превратился в человека-бренд, чье имя на афише гарантирует аншлаг. Успех на сцене — это прекрасно, но вместе с ним на сцене Comedy Club Воля сорвал настоящий джекпот. Однажды на шоу пришла грациозная гимнастка Ляйсан Утяшева, и с тех пор она стала неотъемлемой частью жизни комика. Четыре года дружбы и одна трагедия После знакомства завязалась долгая дружба — почти четыре года они просто созванивались, гуляли по паркам и не лезли в личную жизнь друг друга. Ляйсан принципиально отказывалась от ресторанов, предпочитая прогулки на свежем воздухе.

Фото: Elena Rostunova/Russian Look / www.globallookpress.com

Весной 2012-го от сердечного приступа скоропостижно скончалась мама Ляйсан. Для гимнастки это стало ударом такой силы, что она перестала выходить из дома, потеряла аппетит и похудела до 37 килограммов. Воля в тот момент находился в Каннах, но, узнав о произошедшем, немедленно отменил все дела и вылетел в Москву. Как рассказывала сама Утяшева, он забрал ее к себе и буквально выхаживал. Предложение руки и сердца Воля сделал буднично, но все же трогательно: Ляйсан чистила на кухне картошку, уронила нож, а Павел присел на колено, чтобы поднять его, — и не вставал, пока не получил заветное «да». В ноябре 2012-го они расписались в обычной одежде, без белого платья и пышных торжеств. Уже в 2013-м году у пары родился сын Роберт, а еще спустя два года — дочь София.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Совместные проекты вроде платформы «Сила Воли» и шоу «Выжить в Дубае» превратили семью в настоящий бренд. Теперь Воля публично признается жене в любви со сцены, посвящает стихи… Но именно это делает историю со скандальной шуткой такой контрастной. Острые углы В середине октября 2020 года в соцсетях появилась фотография, на которой Воля был запечатлен в компании двух молодых девушек в одном из московских ресторанов. На фото комик выглядел нетрезвым, сидя за столиком с бокалами. Снимок опубликовала в своих сторис одна из девушек, намекнув на нечто большее, чем дружеские посиделки. Скандальный оборот истории придавало то, что, как выяснилось, героине было всего 16 лет, и она не скрывала, что зарабатывает на жизнь эскортом. Реакция общественности была бурной. Поклонники пары, привыкшие видеть в Воле примерного семьянина, недоумевали. Многие жалели Утяшеву, публикуя комментарии со словами поддержки.

Фото: РИА «Новости»

Сам Воля впервые публично прокомментировал ситуацию только в декабре 2020-го — и не где-нибудь, а со сцены Comedy Club. Он объяснил все просто: какая-то девушка исподтишка щелкнула его за столом в ресторане, выложила фото, а СМИ раздули скандал. Особенно колоритно комик описал возвращение домой после того, как новости дошли до жены. По словам Воли, они с Ляйсан посмеялись над ситуацией, но вот остальные россиянки, прочитавшие новости, возненавидели его искренне и надолго. В подтверждение своих слов он рассказал историю в самолете: стюардесса, обслуживая Утяшеву, предложила ей сыр и шампанское, а ему просто «кинула еду и ушла». Когда Ляйсан отлучилась в туалет, бортпроводница пообещала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Ляйсан публично никак не комментировала скандал, но вскоре после него пара отправилась в совместную поездку в Санкт-Петербург, где они дурачились на камеру и явно не производили впечатления семьи на грани развода. Дошло до смешного Зрители любят его за цинизм и тут же упрекают за пошлость. Восхищаются им как образцовым семьянином и в ту же минуту ловят на неловких шутках, от которых волосы встают дыбом у борцов за нравственность. Но в одном можно не сомневаться: даже если в очередной раз Воля угодит в какой-нибудь скандал, он обязательно найдет способ отшутиться. И зал, скорее всего, снова взорвется аплодисментами, вытирая слезы от хохота.