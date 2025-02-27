Устала молчать. Дочь Волочковой рассказала о своей скандальной свадьбе

Дочь Волочковой Ариадна заявила, что не нуждается в деньгах на свадьбу от отца

Балерина Анастасия Волочкова разругалась с семьей бывшего мужа Игоря Вдовина из-за свадьбы дочери. Когда скандал достиг точки кипения, 19-летняя Ариадна прервала молчание. Она сказала сайту kp.ru , что не нуждается в деньгах.

«Жить на виду — это не то, чего бы я хотела для своих детей. Я добираюсь до университета не на „Майбахе“, а как все студенты, на метро и автобусе. Я хочу вести жизнь обычного человека», — сказала она.

Дочь Волочковой освоила профессию актрисы дубляжа, взяла псевдоним и работает в студии. Одновременно она учится на втором курсе филологического факультета Высшей школы экономики, осваивает испанский, немецкий, древнегреческий и армянский языки, преподает английский и французский. Ученики знают о том, кто мать Ариадны, но она старается не поднимать эту тему.

Избраннику Ариадны 23 года, он армянин. Никита выучился в Германии, учредил несколько компаний, занимается семейным бизнесом в сфере строительства и поет в церковном хоре. Влюбленные живут в Москве в квартире жениха.

«Мы прекрасно живем, у нас отличные условия. И работаю я исключительно для своего удовольствия. Глава семьи у нас — Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург», — заявила девушка.