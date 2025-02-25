Волочкова потребовала у бывшего мужа квартиру для дочери. Но он отказал

Балерина Анастасия Волочкова пообещала устроить единственной дочери Ариадне шикарную свадьбу, но отказалась дарить квартиру. Отец Игорь Вдовин тоже решил не тратиться. Его новая жена, телеведущая Елена Николаева заявила Woman.ru , что вместо жилья он поделится чем-нибудь нематериальным.

«Я думаю, что дарят то, что люди попросят. Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или не материальное что-то», — заявила мачеха.

Николаева уверена, что молодожены не нуждаются в дорогих подарках, ведь 19-летняя Ариадна — человек цельный, ей «все вот это» не нужно. Девушка преподает младшим школьникам английский и французский языки, поэтому, уверена телеведущая, способна заработать самостоятельно.

Иного мнения мать девушки. Волочкова настояла на том, что именно отец должен обеспечить дочь жильем. Пока Ариадна прописана в квартире балерины на Петровке, но живет с молодым человеком в съемной на окраине Москвы. Переехать в центр не получится, так как мать давно переделала апартаменты в офис.

Сама Волочкова имеет две квартиры — в Москве и Санкт-Петербурге. Однако она решила оставить эту недвижимость за собой в память о романе с миллиардером.

«Мне эти квартиры подарил Сулейман Керимов. И эти квартиры бесконечно дороги моему сердцу. Квартиру Арише обязан купить ее папа. Это его прерогатива», — сказала она.

Свадьба пройдет 26 апреля в Особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Волочкова предупредила, что праздник обойдется в довольно крупную сумму. Вдобавок она подарит молодоженам еще что-нибудь памятное. Прежде балерине купила им икону старинную Петра и Февронии и редкую икону Святой мученицы Ариадны.

Волочкова и Вдовин расстались в 2009 году, через полтора года после пышной свадьбы. Трехдневные гуляния прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Впоследствии выяснилось, что формально влюбленные свои отношения не узаконили, а балерина лишилась крупной суммы.

Новая жена Вдовина подарила ему двух сыновей. До встречи с женихом Ариадна некоторое время жила с отцом, но почувствовала себя лишней и решила переехать.