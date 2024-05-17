«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии | 360°

17 мая 2024, 13:15
«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии
Балерина Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна стесняется своей фамилии
Дочка бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна отказывается от громкой фамилии. В YouTube-шоу «Москвичка» балерина объяснила это самостоятельностью наследницы.
По словам танцовщицы, ее 18-летняя дочь начала стесняться фамилии Волочкова.
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Балерина призналась, что у нее вызывает это двойственные чувства, но ребенок ей все объяснил.
«Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это», — уточнила артистка.
Волочкова подчеркнула, что у нее есть возможность пропиарить любой проект дочери, сделать его популярным, Ариадне это не нужно. Балерина отметила, что ей нравится такой рассудительный подход.
Недавно между Волочковой и ее дочерью произошла ссора из-за недвижимости. Танцовщице не понравилось, что 18-летняя Ариадна потребовала у нее квартиру.
Анастасия Волочкова
Шоу-бизнес
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