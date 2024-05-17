«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 13:15 «Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии Балерина Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна стесняется своей фамилии РИА «Новости»

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Дочка бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна отказывается от громкой фамилии. В YouTube-шоу «Москвичка» балерина объяснила это самостоятельностью наследницы.

По словам танцовщицы, ее 18-летняя дочь начала стесняться фамилии Волочкова.

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Балерина призналась, что у нее вызывает это двойственные чувства, но ребенок ей все объяснил.

«Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это», — уточнила артистка.

Волочкова подчеркнула, что у нее есть возможность пропиарить любой проект дочери, сделать его популярным, Ариадне это не нужно. Балерина отметила, что ей нравится такой рассудительный подход.

Недавно между Волочковой и ее дочерью произошла ссора из-за недвижимости. Танцовщице не понравилось, что 18-летняя Ариадна потребовала у нее квартиру.