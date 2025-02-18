Волочкова обвинила жену экс-супруга в «жалких потугах» из-за свадьбы ее дочери

Волочкова обвинила жену бывшего мужа в попытке раскрутиться на ее дочери

Балерина Анастасия Волочкова обвинила нынешнюю жену бывшего мужа Елену Николаеву в попытке «похайпить» на свадьбе ее дочери Ариадны. Об этом она написала в Instagram*.

Николаева захотела поучаствовать в организации мероприятия для падчерицы. Однако скандальная мать невесты против такой самодеятельности и уверена, что справится со всем сама. Волочкова планирует организовать праздник в конце апреля в Золотом зале Особняка Мясникова.

«Мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа <… > продолжает пиариться на этом событии, и не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения!» — написала балерина.

Звезда Большого театра отметила, что уже привыкла к пиару людей за счет своего имени «и не имении своего».

«Но причем тут Ариадна? А при том, что у нее тоже фамилия Волочкова», — объяснила Балерина.

В конце поста она призвала Николаеву жить «своей жизнью» и назвала ее попытки помочь с организацией мероприятия «жалкими потугами», которые «выглядят очень дико».

При этом недавно Волочкова отказалась судиться за свою пенсию. Она рассказала поклонникам, что новый год решила начать с миром и счастьем.

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