Ушедший в армию актер Глеб Калюжный принес присягу

Актер Глеб Калюжный принес присягу на срочной службе после шести лет уклонения

Военную присягу принес отправившийся на срочную службу актер Глеб Калюжный после шести лет бегства от военкомата. В распоряжении 360.ru оказались фотографии с торжественного мероприятия, куда приехали родные звезды сериала «Вампиры средней полосы».

Актер заявил, что за первые два месяца службы набрал вес благодаря питанию. Калюжный добавил, что особого внимания со стороны сослуживцев не испытывает, но некоторые ребята его узнали и поблагодарили за творчество.

«Все хорошо. Сейчас надо увидеться с друзьями, с родными. С близкими время провести. По работе решить. <…> Понять, так сказать, планы на будущее. Стратегическое планирование», — сказал Калюжный.

Назвать полученную воинскую специальность актер отказался. Информацию о том, что он попал в мотострелковые войска, Калюжный опроверг.