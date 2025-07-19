Ушедший в армию актер Глеб Калюжный принес присягу
Актер Глеб Калюжный принес присягу на срочной службе после шести лет уклонения
Военную присягу принес отправившийся на срочную службу актер Глеб Калюжный после шести лет бегства от военкомата. В распоряжении 360.ru оказались фотографии с торжественного мероприятия, куда приехали родные звезды сериала «Вампиры средней полосы».
Актер заявил, что за первые два месяца службы набрал вес благодаря питанию. Калюжный добавил, что особого внимания со стороны сослуживцев не испытывает, но некоторые ребята его узнали и поблагодарили за творчество.
«Все хорошо. Сейчас надо увидеться с друзьями, с родными. С близкими время провести. По работе решить. <…> Понять, так сказать, планы на будущее. Стратегическое планирование», — сказал Калюжный.
Назвать полученную воинскую специальность актер отказался. Информацию о том, что он попал в мотострелковые войска, Калюжный опроверг.
Повестку 26-летний артист получил во время съемок в патриотическом фильме о действующем в Мариуполе добровольце «Малыш». Военные комиссары пошли актеру навстречу и предоставили ему отсрочку до окончания проекта.
До этого Калюжный старательно игнорировал повестки и даже менял место жительства, чтобы не подпасть под призыв. В прошлом году против актера завели уголовное дело за уклонение от службы.
Сам он объявил, что отправиться в армию решил добровольно — после съемок. По словам Калюжного, у него окончательно изменилось отношение к военной службе.
Стриминговая платформа Start объявила, что нашла замену Калюжному для роли Женька в новом сезоне сериала «Вампиры средней полосы». Вместо ушедшего в армию артиста сыграет Тимофей Кочнев. Сценаристы придумали, как обыграть появление нового актера в старой роли: якобы Женек сделал пластическую операцию из-за постоянных преследований в Смоленске.