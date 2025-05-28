Сегодня 04:15 Бегал от армии, но передумал? Почему Глеб Калюжный резко стал патриотом и пойдет ли он на СВО Глеб Калюжный приехал в призывной пункт на Gelandewagen 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Актер Глеб Калюжный шесть лет скрывался от военкомата, рисковал сесть за уклонение и уверял всех, что повестки терялись сами собой. Теперь скандальный актер эффектно въехал на черном «Гелике» в призывной пункт под песню «Солдаты» — и заявил, что всегда мечтал о службе. Где будет служить артист, отправят ли его на СВО и как вообще уголовное дело вдруг сменилось армейской формой — в материале 360.ru.

Кто такой Глеб Калюжный? Глеб Калюжный — 26-летний российский актер и музыкант, имя которого стало известным благодаря ролям в фильмах и сериалах. Его карьера началась с главной роли в картине «14+», создатели фильма нашли его через соцсеть «ВКонтакте». Позже он закрепил успех в проектах «Трудные подростки», «Новенький», «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Черная весна». В школе у Глеба были проблемы с поведением, он часто менял учебные заведения, но увлечение музыкой и актерским мастерством вывело его на большую сцену. Сегодня в его фильмографии более 30 работ, а популярность продолжает расти — или продолжала, пока армия не вмешалась в его планы. Уголовное дело за уклонение В марте 2025 года Калюжного настигла суровая реальность: против него завели уголовное дело за уклонение от военной службы. У актера не было оснований для отсрочки, но он упорно игнорировал повестки и даже сменил место жительства, чтобы избежать призыва.

Прописан он был в Химках, имел временную регистрацию в Пресненском районе Москвы, но фактически не жил ни по одному из адресов. Повестки до него не доходили, что, впрочем, не спасло от закона. В октябре он явился в призывной пункт на улице Яблочкова, получил повестку, но снова не пришел на сборный пункт на Угрешской улице. Артисту грозило до двух лет тюрьмы, и только после допроса («Коммерсант» писал, что длился допрос более трех часов) с адвокатом и частичного признания вины он решил изменить курс. Договорился о срочной службе? «Коммерсант» добавлял, что Калюжный направился в военкомат сразу после допроса. Разговаривать с прессой в тот момент актер отказался. Уже на сборном пункте Калюжный, как пишет газета «договорился», что весной 2025 года пойдет служить в армию по призыву, как срочник.

Фото: РИА «Новости»

При чем тут Донбасс Впрочем, сам актер уверяет, что уголовное дело совершенно не повлияло на его позицию. Сходить в армию Калюжный, по собственному признанию, решил просто после съемки в проекте «Малыш», военной драме об СВО, которую снимали в Донецке. Представитель артиста в беседе с прессой заявил, что работа в «Малыше» невероятно изменила Калюжного.

Роль в проекте «Малыш» дала мне окончательный импульс. Я и так хотел пройти службу и собирался идти. Глеб Калюжный

Новый этап или вынужденный шаг? Мать Глеба, Наталья, видит в службе сына новый этап взросления. Она считает, что армейский режим пойдет ему на пользу: улучшит здоровье и привьет организованность. По ее словам, работа на износ и привычка проспать важные дела давно требовали перемен. Решение пойти в армию, возможно, стало не только спасением от тюрьмы, но и личным выбором после общения с участниками СВО на съемках. Однако остается открытым вопрос: действительно ли это добровольный шаг или вынужденная мера под давлением закона? Ведь, по данным Mash, актер якобы пытался симулировать сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии. Где будет служить Глеб Калюжный В армию 26-летний Калюжный ушел 27 мая. Он приехал в московский призывной пункт на черном Mercedes G-class под музыку из культового сериала «Солдаты». Здесь актер вновь отметил, что сам хотел пройти срочную службу и ждет от армии новых знакомств и полезных навыков. Провожали его семья, друзья и агент — зрелище получилось не хуже премьерных показов.

Собравшимся актер рассказал, что пока не знает, в каких войсках будет служить. Однако попасть хотел бы в некие «элитные войска» — сюда его якобы пообещали направить на призывном пункте, как писал Mash. Глеб Калюжный пойдет на СВО? Солдатов срочной службы российские власти в зону специальной военной операции не отправляют. Поэтому в таком статусе на СВО Калюжный попасть просто не сможет. Однако ничего не мешает артисту подписать контракт с российским оборонным ведомством, что сделать можно достаточно быстро, уже спустя месяц после призыва. Конечно, Калюжному придется получить военно-учетную специальность перед этим. Карьера под ударом Служба в армии вынудила Калюжного поставить актерскую карьеру на паузу как минимум на год. У военкомата он, на вопрос о том, не обидно ли пропускать год съемок, ответил отрицательно. Вероятно, роли Глеба Калюжного шоураннеры временно перераспределят. Сам артист говорил, что надеется «вырываться» со срочной службы на премьеры. Пока это всего лишь мечты — хотя и агент актера уверял, что его подопечный настроен по-боевому. Сможет ли Глеб Калюжный вернуться на экраны после длительного перерыва с прежним успехом — большой вопрос. Пока артист только строит далеко идущие планы — он заявил, что проведет в 2026 году тур по всей России, начнет снимать сам и станет режиссером.