Бегал от армии, но передумал? Почему Глеб Калюжный резко стал патриотом и пойдет ли он на СВО
Глеб Калюжный приехал в призывной пункт на Gelandewagen
Актер Глеб Калюжный шесть лет скрывался от военкомата, рисковал сесть за уклонение и уверял всех, что повестки терялись сами собой. Теперь скандальный актер эффектно въехал на черном «Гелике» в призывной пункт под песню «Солдаты» — и заявил, что всегда мечтал о службе. Где будет служить артист, отправят ли его на СВО и как вообще уголовное дело вдруг сменилось армейской формой — в материале 360.ru.
Кто такой Глеб Калюжный?
Глеб Калюжный — 26-летний российский актер и музыкант, имя которого стало известным благодаря ролям в фильмах и сериалах. Его карьера началась с главной роли в картине «14+», создатели фильма нашли его через соцсеть «ВКонтакте».
Позже он закрепил успех в проектах «Трудные подростки», «Новенький», «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Черная весна».
В школе у Глеба были проблемы с поведением, он часто менял учебные заведения, но увлечение музыкой и актерским мастерством вывело его на большую сцену. Сегодня в его фильмографии более 30 работ, а популярность продолжает расти — или продолжала, пока армия не вмешалась в его планы.
Уголовное дело за уклонение
В марте 2025 года Калюжного настигла суровая реальность: против него завели уголовное дело за уклонение от военной службы. У актера не было оснований для отсрочки, но он упорно игнорировал повестки и даже сменил место жительства, чтобы избежать призыва.
Прописан он был в Химках, имел временную регистрацию в Пресненском районе Москвы, но фактически не жил ни по одному из адресов. Повестки до него не доходили, что, впрочем, не спасло от закона.
В октябре он явился в призывной пункт на улице Яблочкова, получил повестку, но снова не пришел на сборный пункт на Угрешской улице.
Артисту грозило до двух лет тюрьмы, и только после допроса («Коммерсант» писал, что длился допрос более трех часов) с адвокатом и частичного признания вины он решил изменить курс.
Договорился о срочной службе?
«Коммерсант» добавлял, что Калюжный направился в военкомат сразу после допроса. Разговаривать с прессой в тот момент актер отказался. Уже на сборном пункте Калюжный, как пишет газета «договорился», что весной 2025 года пойдет служить в армию по призыву, как срочник.
При чем тут Донбасс
Впрочем, сам актер уверяет, что уголовное дело совершенно не повлияло на его позицию. Сходить в армию Калюжный, по собственному признанию, решил просто после съемки в проекте «Малыш», военной драме об СВО, которую снимали в Донецке.
Представитель артиста в беседе с прессой заявил, что работа в «Малыше» невероятно изменила Калюжного.
Роль в проекте «Малыш» дала мне окончательный импульс. Я и так хотел пройти службу и собирался идти.
Глеб Калюжный
Новый этап или вынужденный шаг?
Мать Глеба, Наталья, видит в службе сына новый этап взросления. Она считает, что армейский режим пойдет ему на пользу: улучшит здоровье и привьет организованность.
По ее словам, работа на износ и привычка проспать важные дела давно требовали перемен. Решение пойти в армию, возможно, стало не только спасением от тюрьмы, но и личным выбором после общения с участниками СВО на съемках. Однако остается открытым вопрос: действительно ли это добровольный шаг или вынужденная мера под давлением закона?
Ведь, по данным Mash, актер якобы пытался симулировать сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии.
Где будет служить Глеб Калюжный
В армию 26-летний Калюжный ушел 27 мая. Он приехал в московский призывной пункт на черном Mercedes G-class под музыку из культового сериала «Солдаты». Здесь актер вновь отметил, что сам хотел пройти срочную службу и ждет от армии новых знакомств и полезных навыков. Провожали его семья, друзья и агент — зрелище получилось не хуже премьерных показов.
Собравшимся актер рассказал, что пока не знает, в каких войсках будет служить. Однако попасть хотел бы в некие «элитные войска» — сюда его якобы пообещали направить на призывном пункте, как писал Mash.
Глеб Калюжный пойдет на СВО?
Солдатов срочной службы российские власти в зону специальной военной операции не отправляют. Поэтому в таком статусе на СВО Калюжный попасть просто не сможет.
Однако ничего не мешает артисту подписать контракт с российским оборонным ведомством, что сделать можно достаточно быстро, уже спустя месяц после призыва. Конечно, Калюжному придется получить военно-учетную специальность перед этим.
Карьера под ударом
Служба в армии вынудила Калюжного поставить актерскую карьеру на паузу как минимум на год. У военкомата он, на вопрос о том, не обидно ли пропускать год съемок, ответил отрицательно. Вероятно, роли Глеба Калюжного шоураннеры временно перераспределят.
Сам артист говорил, что надеется «вырываться» со срочной службы на премьеры. Пока это всего лишь мечты — хотя и агент актера уверял, что его подопечный настроен по-боевому.
Сможет ли Глеб Калюжный вернуться на экраны после длительного перерыва с прежним успехом — большой вопрос.
Пока артист только строит далеко идущие планы — он заявил, что проведет в 2026 году тур по всей России, начнет снимать сам и станет режиссером.