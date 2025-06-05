Новый Женек в «Вампирах средней полосы». Ушедшему в армию Калюжному нашли замену

На съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» ушедшего в армию актера Глеба Калюжного заменил Тимофей Кочнев, известный по новым «Папиным дочкам». Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Женек вернулся, но уже в новом обличии. В третьем сезоне „Вампиров средней полосы“ к бессмертной семье присоединился Тимофей Кочнев. Теперь он — новый Женек», — сообщили кинематографисты.

Сценаристы придумали, как обыграть изменившееся лицо одного из главных героев. По сюжету, Женьку стало тяжело скрываться в Смоленске, поэтому он сделал пластическую операцию.

Кочневу 18 лет, он снимался с 2021 года. В его копилке роль Игоря Якушева в «Папиных дочках», Епихина в «Пищеблоке», Матвея в «Плаксе» и Олега в «Мамонтах».

Калюжный шесть лет скрывался от военкомата, несмотря на угрозу уголовной ответственности. В мае он все-таки отправился в армию.