Актриса театра и кино Зинаида Асмолова умерла в 92 года в Израиле

Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова скончалась в возрасте 92 лет в доме престарелых в Израиле. Это следует из данных публикаций сайта Кино-Театр.ру .

Уроженка города Димитрова Донецкой области, она окончила Днепропетровское государственное театральное училище.

Начала свою творческую карьеру в Каменец-Подольском драматическом театре, откуда перешла в Минский русский драматический театр имени Горького, где проработала до 1990 года.

Широкую известность Асмолова получила после съемок в фильме «Любовью надо дорожить» 1959 года. В 1980-м она снялась в эпизоде восьмисерийного телевизионного фильма «Атланты и кариатиды». После окончания театральной карьеры актриса уехала в Израиль.

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