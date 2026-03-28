Умер режиссер и художественный руководитель ВГИКа Олег Шухер

На 72-м году жизни скончался режиссер и художественный руководитель центра творческой и методической работы ВГИКа Олег Шухер. Об этом ТАСС сообщил его сын.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», — сказал собеседник агентства.

Шухер скончался в реанимации из-за остановки сердца. Накануне его госпитализировали в состоянии клинической смерти. У режиссера ранее диагностировали хроническое заболевание.

Олег Шухер родился в 1954 году в Астрахани. Окончил ВГИК, снимал фильмы «Старые молодые люди» и «Везучая», работал сценаристом на «Мосфильме». С 1989 года преподавал в родном институте.

Накануне стало известно о смерти 75-летнего заслуженного артиста России Петра Складчикова.