Режиссера Олега Шухера экстренно госпитализировали с остановкой сердца

ВГИК: режиссер Шухер выжил и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Режиссер Олег Шухер, экстренно госпитализированный из-за остановки сердца, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова.

«Олег Борисович находится в крайне тяжелом состоянии в 20-й больнице, но он жив. Был выполнен прямой массаж сердца, сейчас он в реанимации», — рассказали во ВГИКе.

Шухеру стало плохо, когда он вышел во двор, уточнил ТАСС со ссылкой на источник в окружении режиссера. Другие подробности пока неизвестны.

Телеграм-канал «112» сообщил, что Шухеру вызвали скорую помощь из-за затрудненного дыхания. До этого режиссеру диагностировали сердечное заболевание.

Шухер начал работать во ВГИКе с 1989 года. Сейчас он не только преподает, но и занимает должность декана режиссерского факультета. Выступал режиссером фильмов «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века», работал сценаристом и сотрудничал с рядом телеканалов («Россия», «Культура», ТВЦ).