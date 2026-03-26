Умер актер фильма «Мы из джаза» Петр Складчиков

Заслуженный артист России Петр Складчиков умер в 75 лет

Заслуженный артист России, актер кино и театра Петр Складчиков умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра.

«Скорбная весть пришла в Малый театр — не стало заслуженного артиста России, всеми любимого актера Петра Даниловича Складчикова», — заявили в театре.

В Малом Складчикова назвали настоящим мастером эпизода, он умел создавать запоминающийся образ в любом выходе в спектакле.

«Его фактуру и голос, раз увидев, невозможно забыть. Приносим глубочайшие соболезнования родным и друзьям, скорбим вместе с ними», — добавили представители театра.

Дату и место прощания со Складчиковым объявят позже. Фильмография актер насчитывает более 20 работ, среди которых «Мы из джаза», «Тайна Снежной Королевы», «Золотой теленок», «Приключения солдата Ивана Чонкина» и другие.

Ранее стало известно о смерти вокалиста «Поющих гитар» Виталия Псарева.