Украинцы отказались пускать Галкина в страну

Обещание сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* выучить украинский язык не сработало. Пользователи соцсетей с Украины не захотели видеть его в своей стране. Гневные комментарии они оставили под постом местного Пятого канала в соцсети X .

Журналисты опубликовали новость о том, что Галкин* заговорил по-украински и захотел посетить Киев. На это украинцы припомнили артисту выступления в Крыму, назвали очередным «хорошим русским» и призвали не приезжать.

«Они никогда не были и не будут украинцами», — заявил один из комментировавших.

Имя Галкина* указано в базе «Миротворца»** и перечне лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Несмотря на это, он поддержал киевский режим и уехал из России.

За рубежом юморист проводит редкие концерты, участвует в мероприятиях с другими релокантами и активно ведет соцсети. Один из его постов с фотографией жены, певицы Аллы Пугачевой, вызвал бурю негодования.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

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