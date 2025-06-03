На задворках. Пугачева и Галкин оказались на задних рядах на концерте Вайкуле

Вайкуле унизила Пугачеву и Галкина на концерте, выделив им стулья в конце зала

Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили концерт своей коллеги и близкой подруги Лаймы Вайкуле на Кипре. Появившиеся в Сети фотографии с мероприятия удивили пользователей соцсетей.

На кадрах было видно, что Пугачева с супругом сидели на барных стульях в конце зала. Перед ними находился пульт звукорежиссера.

Гости оказались на худших местах в зале. Пользователей удивило, что Вайкуле так обошлась с близкими друзьями, пожалев им вип-места.

Ранее замминистра юстиции России Олег Свириденко рассказал, что в министерстве не нашли оснований для признания Пугачевой иноагентом, писал RT.

*Признан в России иностранным агентом.