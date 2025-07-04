Переборщила немного. Пугачеву не узнали на отфотошопленном фото

Галкин показал Пугачеву с ярким макияжем на новом фото

Шоумен Максим Галкин* показал совместное фото с певицей Аллой Пугачевой. Семейный снимок он опубликовал в Instagram**.

На кадре 76-летння артистка позировала в черной рубашке, с распущенными волосами и ярким макияжем. Пугачева подчеркнула глаза черной подводкой и нанесла на губы бордовую помаду.

Пользователей Сети привлек внешний вид артистки. Некоторые комментаторы предположили, что она воспользовалась фотошопом и переборщила. Пугачевой посоветовали так демонстративно не скрывать свой возраст.

«„Какая Алла красивая“, „Величественная женщина“, „Что за красавица“, „Как же много краски“», — написали фолловеры под публикацией.

Ранее поводом для обсуждения стал день рождения Примадонны, который она отметила на Кипре в кругу самых близких людей. На фотографиях с праздника Пугачева предстала в красном мини-платье с открытыми плечами.

* Признан в России физлицом-иноагентом.

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