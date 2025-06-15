Тревожный чемоданчик наготове. Понаехавшие в Израиль иноагенты бегут из страны
«Понаехвашие» в Израиль иноагенты, с началом спецоперации сбежавшие из России, теперь в спешке покидают еврейское государство. Пользователи задаются вопросом — какая будет следующая станция, то есть новая родина беглецов?
Галкин* спрятался на Сейшелах
Юморист Максим Галкин* обещал защищать Израиль, который в ночь на 13 июня разбомбил Иран. Однако сам шоумен еще весной вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехал на Кипр. Семья совсем не спешит возвращаться на Ближний Восток, где сейчас разгорается война.
Судь по кадрам юмориста в соцсетях, он вместе с детьми отдыхает на Сейшелах. Сам он не признается, где именно находится, но явно вдали от Израиля. Пугачева же, скорее всего, в Юрмале, где она проводит лето почти каждый год.
Подписчики иронизируют и ждут от Галкина* заявлений о том, как нехорошо бомбить мирного соседа.
Белый* подготовил тревожный чемоданчик
Актер Анатолий Белый* переехал в Израиль три года назад. Но, в отличие от Галкина*, он и сейчас находится там. Артист сообщил подписчикам, что не ноет и не страдает, следит за новостями и подготовил тревожную сумку.
Белого* поддерживает актриса Оксана Мысина — та, по слухам, живет в Греции.
«Толя! Ну, жизнь!.. Держись! Береги себя!» — написала она.
Макаревич* затаился
Музыкант Андрей Макаревич* тоже живет в Израиле. Недавно он похвастался, что посетил прекрасный концерт друзей — Максима Леонидова и Алексея Кортнева. Артист опубликовал пост 6 июня, а как у него дела сейчас — непонятно.
Он затаился, делает в Израиле вино и изредка выезжает за рубеж на свои же выступления. В августе Макаревич* планировал отправиться в винный тур в Грузии и привезти местным израильского напитка.
Слепаков устроил гастроли по Германии
Юморист и автор-исполнитель Семен Слепаков* успел сбежать из Израиля в Германию. С 14 по 21 июня он дает концерты в Дюссельдорфе, Мюнхене и Берлине, а затем — в Роттердаме. Стоимость билетов стартует от 49 евро, максимальная цена — 165 евро.
Так артист будет зарабатывать деньги вдали от исторической родины.
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.