Тревожный чемоданчик наготове. Понаехавшие в Израиль иноагенты бегут из страны

«Понаехвашие» в Израиль иноагенты, с началом спецоперации сбежавшие из России, теперь в спешке покидают еврейское государство. Пользователи задаются вопросом — какая будет следующая станция, то есть новая родина беглецов?

Галкин* спрятался на Сейшелах

Юморист Максим Галкин* обещал защищать Израиль, который в ночь на 13 июня разбомбил Иран. Однако сам шоумен еще весной вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехал на Кипр. Семья совсем не спешит возвращаться на Ближний Восток, где сейчас разгорается война.

Судь по кадрам юмориста в соцсетях, он вместе с детьми отдыхает на Сейшелах. Сам он не признается, где именно находится, но явно вдали от Израиля. Пугачева же, скорее всего, в Юрмале, где она проводит лето почти каждый год.

Подписчики иронизируют и ждут от Галкина* заявлений о том, как нехорошо бомбить мирного соседа.