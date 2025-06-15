Тревожный чемоданчик наготове. Понаехавшие в Израиль иноагенты бегут из страны

Sergey Lantyukhov/NEWS.ru
Фото: Sergey Lantyukhov/NEWS.ru/www.globallookpress.com

«Понаехвашие» в Израиль иноагенты, с началом спецоперации сбежавшие из России, теперь в спешке покидают еврейское государство. Пользователи задаются вопросом — какая будет следующая станция, то есть новая родина беглецов?

Галкин* спрятался на Сейшелах

Юморист Максим Галкин* обещал защищать Израиль, который в ночь на 13 июня разбомбил Иран. Однако сам шоумен еще весной вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехал на Кипр. Семья совсем не спешит возвращаться на Ближний Восток, где сейчас разгорается война.

Судь по кадрам юмориста в соцсетях, он вместе с детьми отдыхает на Сейшелах. Сам он не признается, где именно находится, но явно вдали от Израиля. Пугачева же, скорее всего, в Юрмале, где она проводит лето почти каждый год.

Подписчики иронизируют  и ждут от Галкина* заявлений о том, как нехорошо бомбить мирного соседа.

Фото: РИА «Новости»

Белый* подготовил тревожный чемоданчик

Актер Анатолий Белый* переехал в Израиль три года назад. Но, в отличие от Галкина*, он и сейчас находится там. Артист сообщил подписчикам, что не ноет и не страдает, следит за новостями и подготовил тревожную сумку.

Белого* поддерживает актриса Оксана Мысина — та, по слухам, живет в Греции.

«Толя! Ну, жизнь!.. Держись! Береги себя!» — написала она.

Фото: РИА «Новости»

Макаревич* затаился

Музыкант Андрей Макаревич* тоже живет в Израиле. Недавно он похвастался, что посетил прекрасный концерт друзей — Максима Леонидова и Алексея Кортнева. Артист опубликовал пост 6 июня, а как у него дела сейчас — непонятно.

Он затаился, делает в Израиле вино и изредка выезжает за рубеж на свои же выступления. В августе Макаревич* планировал отправиться в винный тур в Грузии и привезти местным израильского напитка.

Фото: РИА «Новости»

Слепаков устроил гастроли по Германии

Юморист и автор-исполнитель Семен Слепаков* успел сбежать из Израиля в Германию. С 14 по 21 июня он дает концерты в Дюссельдорфе, Мюнхене и Берлине, а затем — в Роттердаме. Стоимость билетов стартует от 49 евро, максимальная цена — 165 евро.

Так артист будет зарабатывать деньги вдали от исторической родины.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

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