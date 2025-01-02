Украинские певицы выступили на российском «Голубом огоньке»

Украинки Ани Лорак и Таисия Повалий выступили на «Голубом огоньке» в России

На новогоднем шоу «Голубой огонек» в 2025 году выступили две певицы родом с Украины. Ани Лорак (Каролина Куек) и Таисия Повалий исполнили песни на телеканале «Россия 1» .

Программа вышла 1 января сразу обращения президента России Владимира Путина и боя курантов. Лорак исполнила песню «Танцы», а Повалий вместе с Кубанским казачьим хором — «Ты же меня обманула» на украинском языке.

Обе певицы на родине подверглись преследованиям за гражданскую позицию и выступления в России. Президент Украины Владимир Зеленский лишил их госнаград.

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы Повалий, в том числе дома, земельные участки, машины и права на некоторые песни, а Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения по уголовным статьям. Певица выступила против Евромайдана, провела концерты в Луганске, выразила желание спеть в Донецке и Киеве.