Поддержавшая СВО украинская певица захотела в Киев

Украинская певица Повалий захотела выступить в Киеве после окончания СВО

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Поддержавшая спецоперацию украинская певица Таисия Повалий заявила, что хотела бы выступить в Киеве после окончания военных действий. Об этом она рассказала в интервью блогеру Лилии Абрамовой на YouTube-канале Tatarka FM.

«Я хочу сделать концерт в Киеве», — поделилась артистка.

Она подчеркнула, что выступила в Луганске во время СВО, а еще хочет спеть в Донецке.

«Я очень люблю свою страну. Но ту, которая была до революции. Настоящую Украину», — добавила певица.

Повалий заочно предъявили обвинения на Украине из-за поддержки России. Ей вменили коллаборационистскую деятельность, призывы к войне и глорификацию ее участников.

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