Поддержавшая СВО украинская певица захотела в Киев

Поддержавшая спецоперацию украинская певица Таисия Повалий заявила, что хотела бы выступить в Киеве после окончания военных действий. Об этом она рассказала в интервью блогеру Лилии Абрамовой на YouTube-канале Tatarka FM .

«Я хочу сделать концерт в Киеве», — поделилась артистка.

Она подчеркнула, что выступила в Луганске во время СВО, а еще хочет спеть в Донецке.

«Я очень люблю свою страну. Но ту, которая была до революции. Настоящую Украину», — добавила певица.

Повалий заочно предъявили обвинения на Украине из-за поддержки России. Ей вменили коллаборационистскую деятельность, призывы к войне и глорификацию ее участников.