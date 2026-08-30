«Стричь всех под одну гребенку». Настя Каменских раскрыла причину отказа от мовы

Осудившая спецоперацию певица Настя Каменских заявила, что перешла на русский язык в соцсетях из-за политических причин. Об этом артистка рассказала в видеообращении, опубликованном телеграм-каналом «Алена, Блин!» .

Певиц призналась, что больше не поддерживает происходящее на Украине. Она не желает играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиванке и говорить про «потужных и незламных людей» («потужні» переводится с украинского языка как «усердные», а «незламні» — как «несокрушимые, несгибаемые»).

Каменских добавила, что говорит на русском языке с детства. Она родилась и выросла в русскоязычном Киеве. Кроме того, ей чуждо все, что не про свободу.

«Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет, потому что стричь всех под одну гребенку по языковому признаку — это все равно что дискриминировать по цвету кожи», — сказала она.

В начале года Каменских оказалась в центре языкового скандала. После начала спецоперации, которую она осудила вместе с Потапом, прошло три года, и она снова начала выступать на русском. Украинцы захейтили ее в соцсетях, называя предательницей и недоукраинкой.