«У тебя светлое будущее». Дауни-младший похвалил Юру Борисова за роль в «Аноре»

Дауни-младший не дал «Оскар» Юре Борисову, но зато похвалил со сцены

Американский актер Роберт Дауни — младший в своей речи на церемонии вручения «Оскара» похвалил российского коллегу Юру Борисова. Трансляцию вел телеканал ABC.

«У тебя светлое будущее, ты в правильном месте», — сказал актер.

Дауни-младший отметил «прорывную» роль Борисова в фильме «Анора». При этом награда россиянину не досталась.

Борисова выдвинули на премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Игоря в картине Шона Бейкера, но статуэтка досталась американскому актеру Кирану Калкину за игру в фильме «Настоящая боль».

Ранее Борисов рассказал, что в случае победы отдаст «Оскар» матери, отметив, что благодаря ей смог добиться таких карьерных высот. До этого модель Маргарита Орлова из Балашихи сняла клип в поддержку российского актера. По ее словам, Борисов душевный актер, который хорошо выражает эмоции и вживается в роль.