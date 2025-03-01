Юра Борисов пообещал отдать «Оскар» маме

Актер Юра Борисов сообщил, что отдаст награду «Оскар» матери, если выиграет статуэтку. В британском шоу Chicken Shop Date он признался, что смог добиться карьерных высот только благодаря ей.

«Наверное, как и все, отдам своей маме <…> Я действительно счастлив, что это происходит со мной, с нами», — рассказал артист.

По словам звезды фильма «Анора», гораздо больше волнения у него вызывают трудности с английским языком, а не номинация на «Оскар». Борисов добавил, что планирует и дальше развиваться и продолжать актерскую деятельность.

«Я хочу идти дальше, хочу идти вперед, это важно для моей матери», — подчеркнул он.

Ранее американская киноакадемия номинировала Борисова за роль второго плана в комедийно-драматическом фильме «Анора». Также за эту ленту артист стал номинантом на премию «Золотой глобус».

На Каннском кинофестивале «Анора» сорвала семиминутные овации. Борисов присутствовал на премьере вместе с Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.