Модель из Балашихи сняла клип про Юру Борисова

Модель из Подмосковья Маргарита Орлова сняла клип в поддержку Юры Борисова. О творческой задумке и любви к актеру жительница Балашихи рассказала 360.ru .

Маргарита Орлова из Балашихи — фанатка, которая превратилась в настоящую поп-диву. Она стала главной героиней клипа, где ее партнером оказался Юра Борисов — номинант на «Оскар» и один из самых ярких актеров России. Правда, в видео снялся не настоящий, а картонный актер.

«Он настоящий, душевный, хорошо вживается в роль. Очень хорошо играет, как будто это его жизнь, хорошо эмоции выражает», — поделилась впечатлениями о Борисове модель.

Клип девушка сняла на телефон на родине Юры — в Реутове. Орлова рассчитывает, что видео откликнется в сердцах поклонников актера.

Ранее Юра Борисов заявил, что в случае победы передаст «Оскар» матери. Актер также поделился, что гораздо больше волнения у него вызывают трудности с английским языком, а не номинация.