Юра Борисов остался без «Оскара»

Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в «Аноре»

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин. Российский актер Юра Борисов остался без награды, сообщил ABC News.

Калкин исполнил роль Бенджи «Настоящая боль». По сюжету двоюродные братья поехали в Польшу, чтобы почтить память бабушки, чудом пережившей холокост.

На награду в этой категории претендовали также Борисов за роль в «Аноре», Эдвард Нортон — за съемки в «Полном неизвестном», Гай Пирс — за «Бруталиста» и Джереми Стронг, снявшийся в «Ученике».

Церемония вручения премии «Оскар» открылась в Лос-Анджелесе. По числу номинантов лидировала «Эмилия Перес» — 13 претендентов на статуэтку.

Фильм «Анора» о сыне русского олигарха вышел в 2024 году. Юра Борисов пообещал в случае победы отдать статуэтку маме. «Оскар» — не единственная премия, на которую номинирован Борисов. Его выдвинули также на BAFTA.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте