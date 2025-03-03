Юра Борисов остался без «Оскара»

Юра Борисов не получил «Оскар» за роль в «Аноре»

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин. Российский актер Юра Борисов остался без награды, сообщил ABC News .

Калкин исполнил роль Бенджи «Настоящая боль». По сюжету двоюродные братья поехали в Польшу, чтобы почтить память бабушки, чудом пережившей холокост.

На награду в этой категории претендовали также Борисов за роль в «Аноре», Эдвард Нортон — за съемки в «Полном неизвестном», Гай Пирс — за «Бруталиста» и Джереми Стронг, снявшийся в «Ученике».

Церемония вручения премии «Оскар» открылась в Лос-Анджелесе. По числу номинантов лидировала «Эмилия Перес» — 13 претендентов на статуэтку.

Фильм «Анора» о сыне русского олигарха вышел в 2024 году. Юра Борисов пообещал в случае победы отдать статуэтку маме. «Оскар» — не единственная премия, на которую номинирован Борисов. Его выдвинули также на BAFTA.