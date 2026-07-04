«У нас крепкий брак». Блогер Ян Топлес оправдался за попавшую на видео измену

Блогер Ян Топлес заявил, что жена простила его за измену с блондинкой

Страстный поцелуй научпоп-блогера Яна Топлеса с незнакомой блондинкой попал на видео и разошелся по соцсетям. Он заявил в Instagram*, что это не повлияло на отношения с женой.

В интернете завирусились кадры с фестиваля молодежной культуры и моды «Оманко» в Москве. На них под диджей-сет Slava Marlow (Артема Готлиба) блогер Топлес целовался в губы с блондинкой. Его подписчики потребовали объяснений.

«Катя мне пишет: „Смотри, что мне подписчики скинули“. Мне аж жестко стало стыдно. Мы обсуждаем с ней это, приходим к пониманию. Мы восемь лет вместе, у нас очень много чего происходило в жизни, у нас крепкий брак», — заявил блогер.

Свое поведение парень оправдал тем, что выпил 15 бутылок пива, повеселел и стал «раздавать любовь всем подряд». Он заявил, что хотел бы познакомиться с автором видео.

Ян Топлес известен благодаря блогу на YouTube-канале и сотрудничеству с Caramba TV, которая выпускала шоу «+100500». В 2025 году в интернете завирусился мем с его участием.

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