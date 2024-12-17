Анну Седокову призвали проверить по уголовной статье после смерти бывшего мужа

После смерти Яниса Тиммы его бывшую супругу певицу Анну Седокову потребовали привлечь к ответственности по статье о доведении до самоубийства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В комментариях в социальных сетях артистки на нее обрушилась волна негатива. Некоторые пользователи начали писать, что причиной смерти спортсмена стали певица и их недавний развод.

«Первый муж Белькевич умер в 40 лет. Янис — в 32 года», — вспомнил один из подписчиков Седоковой ее прошлые отношения.

Другие пользователи заявили, что артистка не виновата в гибели бывшего супруга и хейтерам на нее нападать не стоит.

Экс-мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве утром 17 декабря. Рядом с ним лежал телефон с предсмертным посланием.

В октябре певица подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого она рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара пыталась решить все трудности, но брак трещал по швам.

Анна и Янис поженились в 2020 году. Это был третий брак артистки. С первым мужем Валентином Белькевичем она жила с 2004 по 2006 год, потом развелась и вышла за бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году, но их отношения тоже закончились через два года.